Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Уральске

Расписание сеансов Ойын, 2026 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
23:50 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше