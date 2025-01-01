Меню
Киноафиша
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
20:00
от 2400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
