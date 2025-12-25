Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Уральске
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
19:10
от 2400 ₸
19:30
от 2400 ₸
21:10
от 2400 ₸
23:30
от 2000 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
00:50
от 2200 ₸
2D, KZ
19:20
21:10
23:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
