Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Уральске
15 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 15 февраля 2026 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
13:20
от 1800 ₸
15:20
от 2000 ₸
17:20
от 2000 ₸
19:20
от 2400 ₸
21:50
от 2400 ₸
23:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы
26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)
Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне
А будет ли вообще 3 сезон Fallout? Подсчитали сроки, когда зрители смогут увидеть штат Колорадо
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667