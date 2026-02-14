Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Уральске 15 февраля 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 15 февраля 2026 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
13:20 от 1800 ₸ 15:20 от 2000 ₸ 17:20 от 2000 ₸ 19:20 от 2400 ₸ 21:50 от 2400 ₸ 23:30 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы
26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)
Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне
А будет ли вообще 3 сезон Fallout? Подсчитали сроки, когда зрители смогут увидеть штат Колорадо
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше