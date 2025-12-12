Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
15:40
от 2000 ₸
18:00
от 2400 ₸
19:30
от 2400 ₸
21:40
от 2400 ₸
23:30
от 2000 ₸
23:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни
Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
Вы думали, дементоры страшные? Настоящую жуть спрятали в глубинах Отдела тайн — там есть огромный куб с человеческими мозгами
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667