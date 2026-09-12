Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Турбулентность Расписание Турбулентность (2025) в Уральске на сегодня

Расписание Турбулентность (2025) в Уральске на сегодня

Турбулентность
Турбулентность Остросюжетный триллер о любовном треугольнике на борту воздушного шара боевик, приключения, триллер 2025 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Актобе

Сегодня 12 Завтра 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
10:30 от 2700 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
12:10 от 2500 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
00:10 от 2900 ₸
Полное расписание и билеты
38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте
2026, Казахстан, катастрофа, драма
Практическая магия 2
Практическая магия 2
2026, США, мелодрама, фэнтези
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Почтальон победы
Почтальон победы
2026, Россия / Казахстан / Беларусь, драма, военный, исторический
Фамилия
Фамилия
2026, Казахстан, драма, криминал
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Даже фанаты аниме будут ломать голову: угадайте кадры из 7 культовых фильмов — но в стиле Миядзаки
«Утомленных солнцем» тут точно не будет: угадайте малоизвестные фильмы Никиты Михалкова по одному кадру (тест)
Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место
«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»
Зачем Т-800 уничтожил себя в финале «Терминатора 2»: у поступка робота была веская причина
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают
Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно
Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката
«Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше