Киноафиша
Фильмы
Adal
Расписание сеансов Adal, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Adal, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Adal»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
15:40
от 1800 ₸
17:10
от 2200 ₸
22:15
от 2200 ₸
23:45
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
