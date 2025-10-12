Меню
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Уральске
12 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 12 октября 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
13:40
от 1800 ₸
16:20
от 2000 ₸
17:20
от 2000 ₸
18:00
от 2400 ₸
19:10
от 2400 ₸
19:50
от 2400 ₸
21:00
от 2400 ₸
23:00
от 2000 ₸
23:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
