Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
28 лет спустя: Храм из костей
Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Уральске
18 января 2026
Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 18 января 2026 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Храм из костей»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
17:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ойын
Отзывы
2026, Кыргызстан, детектив
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667