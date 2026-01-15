Меню
Фильмы
Фильмы
28 лет спустя: Храм из костей
Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Уральске
Сегодня
15
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Храм из костей»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
23:00
от 2000 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
22:20
от 2200 ₸
00:10
от 2200 ₸
2D, RU
23:50
