Хэллоуин. Ночной кошмар
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
01:05
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
