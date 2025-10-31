Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Хэллоуин. Ночной кошмар Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Уральске

Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
01:05 от 2200 ₸
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше