Киноафиша Фильмы Ледяной предел Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Уральске

Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Уральске

Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
22:45 от 2200 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
