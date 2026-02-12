Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
23:50
от 2000 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
22:45
от 2200 ₸
01:15
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых
Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?
Миллионы зрителей жаждут продолжения: когда покажут 5 серию «Рыцаря семи королевств»
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой
Когда сил нет смотреть «мрачняк» — это идеал: всего 126 минут, а настроение поднимет на год вперед
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта
«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667