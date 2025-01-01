Меню
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 2025 в Уральске
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии
НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич»
Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме
Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой
