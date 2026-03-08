Меню
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Уральске
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
20:35
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
