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Человек-паук: Новый день
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Уральске
6 августа 2026
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 6 августа 2026 в Уральске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Новый день »?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
20:00
от 2400 ₸
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