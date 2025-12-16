Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Крушитель
Расписание сеансов Крушитель, 2025 в Уральске
18 декабря 2025
Расписание сеансов Крушитель, 18 декабря 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
Сегодня
16
чт
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крушитель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
10:00
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667