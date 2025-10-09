Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Уральске
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
23:00
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667