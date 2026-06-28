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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Туркестане 30 июня 2026

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 30 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
10:00 от 1500 ₸ 11:30 от 1500 ₸ 13:10 от 1500 ₸ 14:55 от 1500 ₸ 16:40 от 1500 ₸ 18:25 от 1500 ₸ 20:15 от 1500 ₸ 20:35 от 1500 ₸ 22:05 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸ 00:20 от 1500 ₸
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