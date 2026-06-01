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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Туркестане 25 июня 2026

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 25 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 25
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KZ
12:20 от 2400 ₸ 14:00 от 2800 ₸ 15:40 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:00 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
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