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Киноафиша Фильмы Хотя бы кинода 4 Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 2026 в Туркестане 8 июня 2026

Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 8 июня 2026 в Туркестане

Билеты
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Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Хотя бы кинода 4»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
17:30 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 19:15 от 1500 ₸ 19:45 от 1500 ₸ 21:00 от 1500 ₸ 22:45 от 1500 ₸ 00:30 от 1500 ₸
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