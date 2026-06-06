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Киноафиша Фильмы Пассажир Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Туркестане 7 июня 2026

Расписание сеансов Пассажир, 7 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
23:50 от 2800 ₸ 00:50 от 2800 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
19:30 от 2900 ₸ 21:40 от 2900 ₸ 23:50 от 2900 ₸
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