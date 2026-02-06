Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Копы в кино
Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Туркестане
9 февраля 2026
Расписание сеансов Копы в кино, 9 февраля 2026 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:15
от 1500 ₸
12:15
от 1500 ₸
13:55
от 1500 ₸
21:55
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер)
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
Расшифровываем сцену после титров 8 серии 2 сезона Fallout: о Liberty Prime Alpha знают только геймеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667