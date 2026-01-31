Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жалмауыз Кемпір
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Туркестане
1 февраля 2026
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 1 февраля 2026 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жалмауыз Кемпір»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
00:25
от 2900 ₸
10:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667