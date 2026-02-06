Меню
Киноафиша Фильмы Көз тимесін Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Туркестане 10 февраля 2026

Расписание сеансов Көз тимесін, 10 февраля 2026 в Туркестане

Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
00:05 от 1500 ₸ 19:55 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
