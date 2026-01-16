«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы

С первой минуты возненавидела этого персонажа Fallout и до сих пор бешусь при его виде: но он — самое честное воплощение Пустоши

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда

11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»

Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими

В финале «Игры престолов» Сансу Старк короновали совершенно заслуженно: нашла 5 причин, почему ее концовка — самая логичная

Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании

Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»

Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым

Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов