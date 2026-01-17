Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Туркестане 21 января 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 21 января 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
14:00 от 1500 ₸ 15:30 от 1500 ₸ 17:00 от 1500 ₸ 20:50 от 1500 ₸ 22:25 от 1500 ₸ 00:40 от 1500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Ойын
Ойын
2026, Кыргызстан, детектив
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Примат
Примат
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше