Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Туркестане
18 января 2026
Расписание сеансов Құшақташы мама, 18 января 2026 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
14:50
от 2400 ₸
16:30
от 2800 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
2D, KZ
12:10
от 2400 ₸
13:50
от 2400 ₸
15:30
от 2800 ₸
19:00
от 3200 ₸
20:40
от 3200 ₸
21:20
от 3200 ₸
22:20
от 3200 ₸
23:10
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
14:00
от 2600 ₸
15:30
от 2600 ₸
17:00
от 2900 ₸
20:50
от 2900 ₸
22:25
от 2900 ₸
00:40
от 2900 ₸
