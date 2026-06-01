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Киноафиша Фильмы Зверолюция Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Туркестане 24 июня 2026

Расписание сеансов Зверолюция, 24 июня 2026 в Туркестане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
10:00 от 1500 ₸
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