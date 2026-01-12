Меню
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Туркестане
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
23:00
от 2300 ₸
2D, KZ
22:00
от 2300 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
22:00
от 1500 ₸
22:20
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
