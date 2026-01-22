Меню
Фильмы
Без лица
Расписание сеансов Без лица, 2025 в Туркестане
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Расписание сеансов в городе Шымкент
Сегодня
22
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
18:45
от 7000 ₸
20:45
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
13:50
от 2400 ₸
14:50
от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
18:10
от 3200 ₸
19:10
от 3200 ₸
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
