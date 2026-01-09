Меню
Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Туркестане 12 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 12 января 2026 в Туркестане

Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
17:40 от 1500 ₸ 19:45 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
