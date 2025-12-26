Меню
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Туркестане
30 декабря 2025
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 30 декабря 2025 в Туркестане
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
00:15
от 1500 ₸
2D, KZ
00:15
от 1500 ₸
10:00
от 1500 ₸
10:15
от 1500 ₸
12:15
от 1500 ₸
14:15
от 1500 ₸
16:15
от 1500 ₸
18:15
от 1500 ₸
20:15
от 1500 ₸
22:15
от 1500 ₸
