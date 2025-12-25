Меню
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Туркестане
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
20:50
от 3200 ₸
22:40
от 3200 ₸
00:30
от 2800 ₸
2D, KZ
21:40
от 3200 ₸
23:30
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
00:15
от 2900 ₸
2D, KZ
20:15
от 2900 ₸
22:15
от 2900 ₸
