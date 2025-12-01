Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Туркестане 25 декабря 2025

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 25 декабря 2025 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
22:30 от 3200 ₸ 00:40 от 2800 ₸
2D, KZ
21:30 от 3200 ₸ 23:40 от 2800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
Что за мотороллер у Гены в «Чебурашке»? В фильме их, кстати, было несколько — а вы и не заметили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше