Фильмы
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Туркестане
18 декабря 2025
Расписание сеансов Какого ты рода?, 18 декабря 2025 в Туркестане
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
20:40
от 2300 ₸
00:50
от 2100 ₸
2D, KZ
19:40
от 2300 ₸
23:50
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
