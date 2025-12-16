Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Какого ты рода? Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Туркестане 18 декабря 2025

Расписание сеансов Какого ты рода?, 18 декабря 2025 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
20:40 от 2300 ₸ 00:50 от 2100 ₸
2D, KZ
19:40 от 2300 ₸ 23:50 от 2100 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше