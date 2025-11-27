Меню
Фильмы
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
20:30
от 3200 ₸
22:20
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
2D, KZ
19:30
от 3200 ₸
21:20
от 3200 ₸
23:10
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
00:25
от 2900 ₸
2D, KZ
20:15
от 2900 ₸
22:05
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
