Киноафиша Фильмы Шәй в большом городе Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Туркестане

Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Туркестане

Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
16:40 от 2800 ₸ 18:30 от 2800 ₸ 21:00 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
2D, KZ
17:30 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
16:45 от 2600 ₸ 19:00 от 2900 ₸ 21:15 от 2900 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
