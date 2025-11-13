Меню
Киноафиша Фильмы Алло Расписание сеансов Алло, 2025 в Туркестане

Расписание сеансов Алло, 2025 в Туркестане

Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:10 от 2800 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 21:30 от 3200 ₸ 22:50 от 3200 ₸
2D, KZ
16:10 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
16:50 от 2600 ₸ 19:45 от 2900 ₸ 21:50 от 2900 ₸ 23:55 от 2900 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
