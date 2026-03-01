Меню
Фильмы
Ограбление в Лос-Анджелесе
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Туркестане
4 марта 2026
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 4 марта 2026 в Туркестане
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
12:40
от 2400 ₸
19:20
от 2900 ₸
23:30
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
