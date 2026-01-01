Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Акыркы дем
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
16
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Акыркы дем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
20:30
от 3200 ₸
2D, KZ
10:10
от 2400 ₸
12:00
от 2400 ₸
19:30
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Сахарная фабрика
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667