Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Туркестане

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Туркестане

Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
15:00 от 2800 ₸ 16:50 от 2800 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
2D, KZ
14:00 от 2800 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 19:30 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
11:55 от 2400 ₸ 13:55 от 2600 ₸ 15:55 от 2600 ₸ 17:55 от 2900 ₸ 19:55 от 2900 ₸ 21:55 от 2900 ₸ 23:55 от 2900 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
