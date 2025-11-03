Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Туркестане
3 ноября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 3 ноября 2025 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
13:15
от 1500 ₸
15:20
от 1500 ₸
17:25
от 1500 ₸
19:30
от 1500 ₸
21:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела»
Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию
Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667