Фильмы
Капитан Байтасов
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Туркестане
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Туркестане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
19:10
от 3200 ₸
00:00
от 2800 ₸
2D, KZ
18:10
от 3200 ₸
23:00
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
16:45
от 2600 ₸
19:05
от 2900 ₸
21:25
от 2900 ₸
