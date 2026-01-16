Меню
Киноафиша Фильмы Убойная суббота Расписание сеансов Убойная суббота, 2025 в Туркестане 20 января 2026

Расписание сеансов Убойная суббота, 20 января 2026 в Туркестане

Вся информация о фильме
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
00:10 от 1500 ₸ 18:05 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
