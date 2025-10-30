Меню
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Туркестане
Вся информация о фильме
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
18:30
от 2800 ₸
00:40
от 2800 ₸
2D, KZ
23:40
от 2800 ₸
Prime Cinema
160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D
18:05
от 2900 ₸
20:35
от 2900 ₸
23:05
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
