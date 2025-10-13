Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители

Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?

«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках

«Бар “Один звонок”» оставил зрителей без сна: будет ли 2 сезон после разгромного финала? 6 слов Ярмольника хватило для надежды

НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк

Если «Моя вина» попала прямо в сердце, вот еще 5 фильмов, где от химии искрит экран: тут и любовь, и ненависть

Авторы «Олдскула» попытались скрыть школу из сериала, но в Сети ее вычислили: оказывается, Мария Павловна преподает в Бутово

Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так?

Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова

Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?

Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты