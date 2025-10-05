Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Джунглилау Расписание сеансов Джунглилау, 2025 в Туркестане 5 октября 2025

Расписание сеансов Джунглилау, 5 октября 2025 в Туркестане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 вт 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Джунглилау»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, KK
17:10 от 2800 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:50 от 3200 ₸ 00:50 от 2800 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, KZ
10:45 от 2400 ₸ 12:35 от 2400 ₸ 14:25 от 2600 ₸ 16:15 от 2600 ₸ 18:05 от 2900 ₸ 20:00 от 2900 ₸ 21:55 от 2900 ₸ 23:50 от 2900 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше