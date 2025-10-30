Меню
Хэллоуин. Ночной кошмар
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Туркестане
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает?
За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
Почему в мире «Дюны» нет ни компьютеров, ни искусственного интеллекта: у этого есть веская и кровавая причина
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
«Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР
Вместе с богатством и славой в семью Шелби пришло цыганское проклятье: чем был опасен голубой сапфир
