Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом

Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой

Даже Стивен Кинг подсел на этот сериал уже со 2 серии: не зря он считается скрытой жемчужиной Apple TV

Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

«Случится развязка всех конфликтов»: что будет в 3 сезоне «Золотого дна» — долгожданном финале семьи Градовых

Этот российских сериал «уделал» по рейтингам даже «Невского» и «Первый отдел»: и в нем тоже снимается Васильев

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой

Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником